Zürich (SID) - FIFA-Präsident Joseph S. Blatter ist vor dem mit Spannung erwarteten Kongress des Fußball-Weltverbandes am 1. Juni in Zürich fest von seiner Wiederwahl überzeugt. "Ich bin sehr zuversichtlich. Die FIFA ist nicht bereit für eine totale Veränderung", sagte der 75-Jährige im Interview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Erst am Montag hatte auch die afrikanische Konföderation CAF dem Schweizer FIFA-Chef ihre Unterstützung in der Kampfabstimmung gegen den Katerer Mohamed Bin Hammam zugesagt. Bei einem Treffen des CAF-Exekutivkomitees in Kairo hat sich ein Großteil der 53 Mitgliedsverbände für die erneute Wahl von Blatter ausgesprochen.

Zuvor hatten bereits die Europäische Fußball-Union (UEFA), die südamerikanische Konföderation CONMEBOL und die Konföderation Ozeaniens OFC Blatter ihre Unterstützung zugesagt. Wahrscheinlich ist auch, dass die Konföderation von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik CONCACAF den Eidgenossen unterstützt. Blatter würde im Falle eines Wahlsieges in seine vierte Amtszeit als FIFA-Präsident gehen.

Großes Vertrauen genießt Blatter auch in Europa. "Das war ein sehr starkes Zeichen und eine starke Aussage von Michel Platini (UEFA-Präsident, d.Red.)", sagte Blatter. "Das Exekutivkomitee hat entschieden, Blatter seine einstimmige Unterstützung zu geben", hieß es in dem UEFA-Schreiben vom 6. Mai, das von Platini und DFB-Präsident Theo Zwanziger sowie den weiteren 14 Exko-Mitgliedern unterzeichnet ist. Das UEFA-Exekutivkomitee empfiehlt allen Mitgliedern der UEFA, bei der kommenden Wahl Blatter zu unterstützen.

Zwanziger hatte FIFA-Präsident Blatter zuletzt verteidigt und sich deutlicher denn je für eine weitere Amtszeit des Schweizers ausgesprochen. "Der DFB muss sich an dem orientieren, was für den Fußball weltweit am besten ist", sagte Zwanziger dem SID: "Da sollte man, wenn man den FIFA-Präsidenten gerecht beurteilt, sich einfach auch mal anschauen, was sich in den vergangenen 20 Jahren unter seiner Führung entwickelt hat."