Düsseldorf (SID) - Florian Mayer hat bei der Mannschafts-WM in Düsseldorf sein zweites Einzel gewonnen und Gastgeber Deutschland gegen Spanien in der Blauen Gruppe mit 1:0 in Führung gebracht. Der 27 Jahre alte Bayreuther schlug den Weltranglisten-47. Marcel Granollers im ersten Vergleich der beiden Tennis-Profis mit 4:6, 6:4, 6:2.

Am Mittwoch spielt Philipp Kohlschreiber (Augsburg) gegen Daniel Gimeno-Traver (13.00 Uhr). Mit einem Sieg über Spanien könnte der Finaleinzug beim Power Horse World Team Cup in greifbare Nähe rücken, da Russland im zweiten Spiel der Blauen Gruppe aussichtslos mit 0:2 gegen Serbien zurückliegt. Zum Auftakt hatte Deutschland Serbien mit 3:0 bezwungen. Mayer, Kohlschreiber und das Doppel Philipp Petzschner/Christopher Kas (Bayreuth/Trostberg) punkteten.

In der Roten Gruppe führt Titelverteidiger Argentinien nach dem 3:0-Auftaktsieg über Kasachstan mit 1:0 gegen Schweden. Die USA vergaben den vorzeitigen Sieg über die Kasachen. Beim Stand von 1:1 muss Mittwoch das Doppel die Entscheidung bringen.

Ein Mayer-Sieg gegen Spanien in der Gruppenphase der Team-WM könnte ein gutes Omen für den weiteren Verlauf der Team-Weltmeisterschaft sein. Auf dem Weg zum letzten deutschen Triumph im Jahr 2005 gewann die DTB-Auswahl gegen Spanien 2:1. Mayer steuerte damals einen Dreisatzerfolg (3:6, 7:6, 6:3) über David Ferrer bei.

Beim einzigen Endspiel zwischen Deutschland und den Sandplatzspezialisten von der iberischen Halbinsel 1994 sorgte der heutige Teamchef Patrik Kühnen an der Seite von Ex-Wimbledonsieger Michael Stich für den entscheidenden Punkt im Doppel. Insgesamt führt allerdings Spanien den direkten Vergleich im Düsseldorfer Rochusclub mit 11:8 seit der ersten Auflage im Jahr 1978 an.