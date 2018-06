Frankfurt/Main (SID) - Alle Fußball-Relegationsspiele in dieser und der nächsten Woche werden live im Fernsehen übertragen. Die Begegnungen zwischen dem Tabellensechzehnten der Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, und dem Dritten der 2. Bundesliga, VfL Bochum, werden zeitgleich im Ersten und auf Sky übertragen. Das Hinspiel im Borussia-Park findet am 19. Mai, um 20.30 Uhr, statt, das Rückspiel am 25. Mai, um 20.30 Uhr, in Bochum.

Die Relegation zwischen dem Tabellensechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga übertragen die Dritten Programme der ARD: Sowohl das Hinspiel zwischen Dynamo Dresden und dem VfL Osnabrück am 20. Mai als auch das Rückspiel aus Osnabrück am 24. Mai strahlen MDR und NDR jeweils um 20.30 Uhr direkt aus.