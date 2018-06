Köln (SID) - Der monatelange Streit über die Nutzungsrechte des entscheidenden Grundstücks in Garmisch-Partenkirchen für mögliche Olympische Winterspiele 2018 ist beigelegt. Wie die Marktgemeinde am Dienstag bekannt gab, einigte sie sich mit dem Grundstückseigner notariell. Das betreffende Grundstück liegt im Zielbereich der Kandahar-Abfahrt.

Nach Darstellung der Bewerbungsgesellschaft war dieses das letzte Grundstück von gehobener Bedeutung, um das Uneinigkeit geherrscht hatte. "Damit sind alle notwendigen Sportstätten im Bereich des Marktes Garmisch-Partenkirchen verfügbar", hieß es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Mit der Einigung erhielt die Münchner Bewerbung einen Tag vor der immens wichtigen technischen Präsentation vor den Mitgliedern des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne weiteren Rückenwind. Die Entscheidung über die Vergabe fällt am 6. Juli in Durban/Südafrika zwischen München, Pyeongchang/Südkorea und Annecy/Frankreich.