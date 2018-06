London (SID) - Von der Küste Cornwalls aus tritt das Olympische Feuer seine Reise nach London an. Das gab das Organisations-Komitee um Sebastian Coe am Mittwoch bekannt. Ausgangspunkt ist am 19. Mai 2012 Land's End. Am Vortag erreicht das Olympische Feuer aus Griechenland kommend das britische Königreich. Dort tritt die Flamme zu ihrer 70 Tage währenden Reise an. "Das Olympische Feuer wird ein Licht in jede Nation und Region unseres Landes bringen", sagte Coe.

Am 27. Juli, dem Tag der Eröffnung, wird die Flamme im Londoner Olympiastadion erwartet. Bis dahin haben 8000 Läufer eine über 12.000 Kilometer lange Strecke zurückgelegt. Zu den Stationen gehören unter anderem Cardiff/Wales, Liverpool, Belfast/Nordirland und Glasgow. Seit Mittwoch können sich Interessenten als Fackelträger bewerben.

"Der Fackellauf bringt Olympia an die Türschwelle der Menschen und soll jedem die Möglichkeit geben, die Londoner Spiele zu feiern", sagte der britische Sportminister Hugh Robertson. Berühmte Sportstätten wie Wimbledon und St. Andrews stehen ebenso auf dem Plan wie die Shetland- und die Kanalinseln. Eine Stippvisite in Irlands Hauptstadt Dublin wird noch diskutiert. Die genaue Route des Fackellaufs gibt das OK im Laufe des Jahres bekannt.

Seit einem entsprechenden Beschluss des IOC im März 2009 führt der Weg des Olympischen Feuers nach der Entzündung im Heiligen Hain von Olympia direkt ins Gastgeberland. Im Vorfeld der Spiele 2008 in Peking war der damals noch weltumspannende Fackellauf wegen Chinas gewaltsamer Vorgehensweise gegen Demonstranten in Tibet und wegen seiner Menschenrechtspolitik massiv gestört worden. Das IOC beschloss daraufhin einen kleineren Rahmen.