Sydney (SID) - Der fünfmalige Schwimm-Olympiasieger Ian Thorpe wird bei seinem olympischen Comeback 2012 in London über 100 und 200 m Freistil antreten. Die 400-m-Distanz, auf der er 2000 in Sydney und 2004 in Athen jeweils Gold gewann, wird der 28-jährige Australier auslassen.

"Ich bin zufrieden damit, was ich bisher schon wieder erreicht habe", sagte Thorpe am Mittwoch in Sydney bei seiner Rückkehr vom Höhentrainingslager in der Schweiz: "Ich sehe allmählich wieder wie ein Schwimmer aus, aber ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir. Die 100 und 200m sind hart genug, ich glaube nicht, dass ich da noch Zeit für die 400m habe." Seinen ersten Wettkampf auf dem Weg nach London wird der "Thorpedo" im November in Singapur bestreiten.

Thorpe hatte im November 2006 mit nur 24 Jahren überraschend seinen Rücktritt erklärt und dies mit fehlender Motivation begründet. Allerdings erschien dieser Schritt vier Monate später in einem anderen Licht. Während der WM 2007 in Melbourne hatte die französische Sporttageszeitung L'Equipe von erhöhten Testosteronwerten und Wachstumshormonen bei einer Trainingskontrolle im Mai 2006 berichtet.

In einem Verfahren der australischen Anti-Doping-Agentur Asada war Ian Thorpe, der den Dopingvorwurf bis heute vehement bestreitet, allerdings von jeglichem Verdacht freigesprochen worden. Im Februar 2011 kündigte der Australier dann völlig überraschend sein Comeback an. Begleitet wird er bis zu den Spielen in London von Startrainer Gennadi Touretski, der früher unter anderem seinen Landsmann Alexander Popow und den Australier Michael Klim zu Olympiasiegern gemacht hatte.