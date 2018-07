Bochum (SID) - Das Relegations-Rückspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach ist ausverkauft. Die Westfalen gaben am Mittwoch bekannt, dass sämtliche 30.748 Tickets für das zweite Entscheidungsspiel zwischen dem Zweitliga-Dritten und dem Bundesliga-16. am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Sky) vergriffen sind. Das Hinspiel findet am Donnerstag in Mönchengladbach statt.