Frankfurt/Main (SID) - DFL-Chef Christian Seifert hat vor der Einführung des Financial Fair Play im europäischen Klubfußball vor Betrügereien gewarnt. "Es wird sicher der Zeitpunkt kommen, wo sich die UEFA mit Umgehungs- und Täuschungsversuchen zu beschäftigen hat", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga (DFL) dem Handelsblatt.

Seifert hofft, dass UEFA-Präsident Michel Platini das Thema ab der kommenden Saison mit Nachdruck verfolgen und im Zweifelsfall auch Spitzenteams aus der Champions League ausschließen wird. "Würde die UEFA dann die Regel nicht konsequent vollziehen, dann hätte sie einen Imageverlust hinzunehmen, der die nächsten 30 Jahre des europäischen Klubfußballs dominieren würde. Sehr viele Menschen inklusive dem UEFA-Präsidenten Michel Platini würden einen Gesichtsverlust erleiden", sagte Seifert.

Die "Financial Fair Play"-Regeln der Uefa sollen ab der Saison 2013/14 wirksam werden. Fußballklubs, die an europäischen Wettbewerben teilnehmen wollen, dürfen nur noch operative Verluste von höchstens fünf Millionen Euro pro Jahr schreiben. Allerdings kann ein Investor zunächst höhere Verluste ausgleichen. Diese dürfen in den Spielzeiten zuvor (2011/12 und 2012/13) insgesamt aber nicht die Marke von 45 Millionen Euro übersteigen.

Derzeit werde der europäische Spitzenfußball den strengen Fair-Play-Bedingungen nicht gerecht, sagte Seifert: "Würden Sie in einigen der sogenannten Topligen Europas Financial Fair Play durchziehen vom ersten bis zum letzten Tabellenplatz, dann spielen da künftig nur noch fünf Klubs - wenn überhaupt", sagte Seifert.

Ob aktuell alle 18 deutschen Bundesligisten unter den UEFA-Auflagen spielberechtigt wären, habe die DFL "aus Komplexitätsgründen nicht komplett durchsimuliert". Seifert deutete an, dass es künftig möglicherweise zu einem zweigeteilten Lizenzierungsverfahren kommen könnte. Nicht jeder Verein des Ligaverbandes brauche zwingend das UEFA-Siegel. "Ob ein Aufsteiger von der dritten in die zweite Liga unbedingt nach Financial Fair Play geprüft sein muss, darüber wird der Ligaverband diskutieren."

Zudem kündigte Seifert am Mittwoch im Zuge der unsicheren Rechtslage bei Einladungen von Geschäftspartnern zu Spielen der Bundesliga Lösungsvorschläge an. "Nicht jede Einladung ist gleich ein Bestechungsversuch oder eine potenzielle Vorteilsannahme. Insofern sind wir gerade dabei, mit anderen Akteuren an einer Selbstverpflichtung zu arbeiten", sagte Seifert.

Seifert plädierte auch für die kontrollierte Öffnung des Sportwettenmarkts in Deutschland: "Was auf dem Tisch liegt, ist äußerst unzufriedenstellend, im Grunde eine Verlängerung des Monopols", sagte Seifert: "Die Rahmenbedingungen sind nicht geeignet, den Markt kontrolliert zu öffnen." Den staatlichen Anbietern von Sportwetten warf Seifert "propagandistische Polemik" vor. Die potenziellen zusätzlichen Werbegelder für den Profifußball durch private Wettanbieter taxierte Seifert auf 100 bis 200 Millionen Euro. Das sei "sehr attraktiv für die Bundesligaklubs".