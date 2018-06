Prag (SID) - Die Beachvolleyball-Weltmeister Julius Brink und Jonas Reckermann haben ihre Teilnahme am World-Tour-Turnier in Prag kurzfristig abgesagt. Reckermann zog sich im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Die Prague Open, bei denen das Berliner Duo im vergangenen Jahr den dritten Platz belegt hatte, beginnen am Donnerstag mit der Hauptrunde.