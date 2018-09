Duisburg (SID) - Die angespannte Personalsituation bereitet dem Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg vor dem DFB-Pokalfinale gegen Schalke 04 am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) die größten Sorgen. "Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation. Das erfordert absolute Ruhe und volle Konzentration", sagte Trainer Milan Sasic und fügte mit einer Portion Galgenhumor hinzu: "Ich weiß selber nicht, wer am Samstag einsatzbereit sein wird, aber wir werden elf Spieler aufbieten können." Seine Mannschaft sei aber charakterlich sehr stark und werde auch dieses Problem meistern.

Definitiv verzichten muss Sasic auf Kapitän Srdjan Baljak, Julian Koch (beide Kreuzbandriss), Jürgen Säumel (Muskelfaserriss) und den gesperrten Bruno Soares. Darüber hinaus bangen die Duisburger auch um den Einsatz von Routinier Ivica Grlic (Zerrung) und Abwehrspieler Benjamin Kern (Außenbandriss). Zu allem Überfluss klagte am Mittwoch auch noch Mittelfeldspieler Ivica Banovic über Beschwerden.

Entwarnung gab es einzig von Stefan Maierhofer. "Der Doc hat Grünes Licht gegeben", twitterte der Stürmer am Mittwochabend. Nach einem Mittelfußbruch befand sich Maierhofer zuletzt im Aufbautraining. "In Berlin würde ich notfalls sogar auf Händen auflaufen", hatte der Österreicher zuletzt gesagt.

Ob die angeschlagenen Spieler einsatzfähig sind, wird Sasic erst in einem letzten Belastungstest am Samstag in Berlin feststellen. "Unsere medizinische Abteilung leistet hervorragende Arbeit und versucht alles, um uns rechtzeitig fit zu bekommen", sagte Grlic. Seine Chancen auf einen Einsatz beziffert der Duisburger Publikumsliebling aber nur auf 40 Prozent.

Unabhängig vom Ausgang des Spiels wird der MSV, der zum vierten Mal im Pokalfinale steht, am Sonntag mit seinen Fans feiern. In einem Autokorso wird die Mannschaft in Richtung MSV-Arena fahren und sich dort ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Sasic: "Wichtig ist, dass die Anhänger am Ende zufrieden sind. Das sage ich meiner Mannschaft immer wieder, und dafür arbeiten wir jeden Tag."