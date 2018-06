Chicago (SID) - Topstar LeBron James lässt die Miami Heat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wieder vom Einzug ins Play-off-Finale träumen. James steuerte zum 85:75-Auswärtssieg bei den Chicago Bulls im zweiten Play-off-Halbfinale 29 Punkte und 10 Rebounds bei und war damit der überragende Spieler. Miami gelang damit in der Serie best of seven nach der 82:103-Niederlage im ersten Spiel der Ausgleich.

"Ich habe das getan, was ich tun musste, damit wir gewinnen", sagte James, der besonders im letzten Viertel glänzte. Bei Chicago, der besten Mannschaft der Vorrunde, kam MVP Derrick Rose auf 21 Punkte.

Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks erwarteten am Donnerstagabend (Ortszeit) in Spiel zwei des zweiten Halbfinals Oklahoma City Thunder. Dallas hatte die erste Begegnung dank 48 Punkten von Nowitzki mit 121:112 gewonnen.