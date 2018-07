Madrid (SID) -

Schalkes Stürmer-Star Raúl könnte bald wieder im Team von Fußball-Welt- und Europameister Spanien auflaufen. So sieht es zumindest Nationaltrainer Vicente Del Bosque. "Natürlich kann er zurückkehren. Er ist in der gleichen Situation wie jeder andere Spieler auch", sagte der 60-Jährige bei seinem Besuch im spanischen Nationalgefängnis Alcalá Meco: "Raúl ist von seiner Persönlichkeit her ein Spieler für die Nationalmannschaft, ein Beispiel für unseren Fußball."

Auch Raúl zeigte sich von einer möglichen Rückkehr angetan. "Es ist der Nationaltrainer Spaniens, der für die Nominierung des Kaders zuständig. Ich würde nie sagen, dass es abwegig ist", sagte der 102-malige Nationalspieler am Donnerstag in Berlin. Am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) trifft Raúl mit den Königsblauen im DFB-Pokalendspiel in Berlin auf den Zweitligisten MSV Duisburg.

Besonders die Tatsache, dass der mit 13 Toren in dieser Saison torgefährlichste Schalker nach über 16 Jahren den Schritt ins Ausland gewagt hat, könnte bei der nächsten Nominierung den Ausschlag geben. "Im Ausland zu spielen, ist ein klarer Vorteil für unseren Fußball", sagte Del Bosque.

Bei der 0:2-Niederlage Spaniens am 07. Oktober 2006 in Schweden bestritt Raúl sein bisher letztes Länderspiel. Ihm gelangen dabei 44 Tore. Offiziell zurückgetreten ist der 33-Jährige allerdings nie. Mit seinem Ex-Klub Real Madrid hat Raúl sechsmal die spanische Meisterschaft und dreimal die Champions League gewonnen. Im Nationaldress gelang ihm allerdings nie der ganz große Wurf.

Sehr zufrieden zeigte mit der Entwicklung Raùls auch Arbeitgeber Schalke 04, der Vertragsverhandlungen über 2012 hinaus bestätigte. "Wir sind derzeit in Gesprächen. Es sind sehr gute, harmonische Gespräche", sagte Sportdirektor Horst Heldt. Raul sagte zu einer Verlängerung seines zum nächsten Saisonende auslaufenden Vertrags. "Es ist gut möglich. Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Gelsenkirchen. Es ist beruflich und privat sehr gut gelaufen."