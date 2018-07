Hamburg (SID) - Der Weltverband FIG wird am Sonntag eine Entscheidung darüber treffen, ob die Kunstturn-Weltmeisterschaften wie geplant vom 8. bis 16. Oktober in Tokio stattfinden werden. Vor der Sitzung des FIG-Exekutivkomitees im kalifornischen San Jose haben sich mehrere europäische Verbände für eine Verlegung der Welttitelkämpfe stark gemacht, nachdem die Umgebung des Kernkraftwerkes Fukushima, 240 Kilometer von der japanischen Hauptstadt entfernt, weiterhin radioaktiv verseucht ist.

"Wir fürchten um die Gesundheit unserer Athleten", erklärte Russlands Chefcoach Andrej Rodionenko. Auch DTB-Cheftrainer Andreas Hirsch und Mehrkampf-Europameister Philipp Boy sprachen sich gegen eine Austragung der Welttitelkämpfe im fernöstlichen Kaiserreich aus. Zum Japan-Cup im Juli wird keine deutsche Riege nach Yokohama reisen.

Die WM-Organisatoren wollen hingegen an der WM-Ausrichtung in Tokio festhalten, zumal die Wettkampfhalle beim Erdbeben vom 11. März weitgehend unbeschädigt blieb. OK-Chef Morinari Watanabe vermutet überdies, dass die Ankündigungen aus Moskau sportpolitische Motive haben: "Die WM gehört auch zur Olympia-Qualifikation. Vielleicht wollen die Russen sie deshalb nach Moskau holen und sich damit einen Heimvorteil verschaffen."

Neben Russland gelten aber auch Paris und eine namentlich noch nicht bekannte Stadt in Kalifornien als mögliche Ersatzausrichter. Hirsch wies in diesem Zusammenhang auf die spezielle Situation, besonders bei den Kunstturnerinnen, hin: "Da gibt es ganz viele minderjährige Athletinnen, bei denen letztlich die Eltern in der Verantwortung stehen." Als Kompromisslösung wird gehandelt, Tokio ersatzweise die Ausrichtung der WM 2013 zu übertragen, für die bislang noch kein Veranstaltungsort festgelegt wurde.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich Russland mit massiver staatlicher Unterstützung die Welttitelkämpfe der Eiskunstläufer gesichert, die ursprünglich Ende März in Tokio hätten stattfinden sollen. Trotz einer Vorbereitungszeit von nur einem Monat wurden diese Weltmeisterschaften Ende April ohne größere organisatorische Pannen in der russischen Hauptstadt ausgetragen.