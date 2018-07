London (SID) - Der englische Fußball-Verband FA wird sich wegen des anhaltenden Korruptionsverdachts bei der doppelten Vergabe der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 bei der Kampfabstimmung um das FIFA-Präsidentenamt enthalten. Die FA sieht sich wegen der Bestechungsvorwürfe nicht in der Lage, den Schweizer Amtsinhaber Joseph S. Blatter oder dessen Herausforderer Mohamed Bin Hammam aus Katar am 1. Juni beim Kongress des Fußball-Weltverbandes in Zürich zu unterstützen.

"Die zuletzt aufgekommenen Themen machen es aus Sicht der FA äußerst schwierig, einen der Kandidaten zu unterstützen", hieß es am Donnerstag in einer Stellungnahme des englischen Verbandes. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA), darunter Präsident Michel Platini und DFB-Chef Theo Zwanziger, hatte sich im Präsidentschaftswahlkampf indes geschlossen hinter Blatter gestellt. "Das Exekutivkomitee empfiehlt allen Mitgliedern der UEFA, bei der kommenden Wahl Blatter zu unterstützen", hieß es in einem Schreiben des UEFA-Exkos, das von 16 Mitgliedern unterschrieben war, vom 6. Mai 2011. Der UEFA gehören insgesamt 53 europäische Verbände an.

Zuvor hatte Blatter im Zuge der Korruptionsvorwürfe bei der Vergabe der WM 2022 an Katar die Befragung des Informanten der englischen Zeitung Sunday Times angekündigt. "Wir haben es organisiert und die Zeitung hat zugestimmt, dass der Informant zu uns nach Zürich reist. Dann werden die Ermittlungen eingeleitet", sagte Blatter, der die Identität des Hinweisgebers aber noch nicht kennt: "Wir haben noch keinen Namen und wissen auch nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist."

Die Sunday Times hatte berichtet, dass Katar angeblich Bestechungsgelder gezahlt hat, um den Zuschlag für die WM 2022 zu erhalten. Außerdem erklärte der britische Parlamentarier Damian Collins, dass ihm Beweise für Bestechungszahlungen in Höhe von 1,5 Millionen Dollar (gut eine Million Euro) an den FIFA-Vize Issa Hayatou aus Kamerun und den Ivorer Jacques Anouma vorlägen. Der katarische Fußball-Verband QFA weist alle Anschuldigungen von sich.

Zudem hatte der Brite Lord David Triesman in einer Anhörung vor dem britischen Parlament vier FIFA-Exekutiv-Mitgliedern "anstößiges und unethische Verhalten" im Bewerbungsprozess vorgeworfen. Laut des früheren Präsident des englischen Verbandes FA forderte Jack Warner (Trinidad und Tobago) vier Millionen Dollar (2,78 Millionen Euro) für den Bau eines Ausbildungszentrums. Der Paraguayer Nicolás Leoz wollte angeblich in den Ritterstand erhoben werden. Worawi Makudi aus Thailand soll auf die Medienrechte an einem Länderspiel geschielt haben, und Brasiliens Ricardo Teixeira soll direkt zu Triesmann gesagt haben: "Komm' und sag' mir, was du hast."

Damit hatte Triesman die Diskussion um die umstrittenen WM-Vergaben erneut entfacht. Russland hatte sich am 2. Dezember 2010 in Zürich bei der Vergabe der WM 2018 durchgesetzt. England musste dagegen bei dem Votum eine desaströse Niederlage einstecken und war bereits im ersten Wahlgang mit nur zwei der insgesamt 22 Stimmen ausgeschieden. Anschließend hatte die FIFA-Exekutive die WM-Endrunde 2022 an Katar vergeben.

Im Vorfeld der WM-Vergabe im Doppelpack in Zürich hatte es Bestechungsvorwürfe gegen die FIFA-Exko-Mitglieder Amos Adamu (Nigeria) und Reynald Temarii (Tahiti) gegeben. Adamu wurde für drei, Temarii für ein Jahr gesperrt. Den beiden Offiziellen wurde vorgeworfen, ihre Stimmen für die WM-Vergabe feilgeboten haben.