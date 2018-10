Wolfsburg (SID) - Kapitän Marcel Schäfer von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den viel kritisierten Spielmacher Diego in Schutz genommen. Nach der Flucht des Brasilianers während der Mannschaftssitzung vor dem letzten Saisonspiel bei 1899 Hoffenheim (3:1) machte sich der Abwehrspieler für eine Rehabilitation des Brasilianers stark.

"Es war so, dass Diego sauer darüber war, nicht in der ersten Elf zu stehen. Dann hat er für sich persönlich entschlossen, die Sitzung zu verlassen. Das war natürlich schade und ich denke auch, dass er da eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber das kann man alles ausräumen", sagte der Nationalspieler dem Internet-Portal www.fussball.de.

Meldungen, wonach der Brasilianer in der Mannschaft isoliert sei, wies Schäfer zurück: "Diego wurde über die Saison hinweg von den Medien immer wieder als Einzelgänger dargestellt, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Er musste oftmals Kritik einstecken, die für mich völlig unberechtigt war", äußerte der Linksverteidger, dessen Team durch den Sieg in Hoffenheim quasi "in letzter Minute" den Abstieg aus der Bundesliga verhinderte.

Schäfer attestierte Diego teamintern ein gutes Verhalten. Er sei jemand, der immer versuche, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen, obwohl er die deutsche Sprache nicht perfekt beherrsche. "Er meldet sich zum Beispiel zu Wort, wenn es nicht läuft, und das war ja in dieser Saison öfter der Fall. Auch außerhalb des Feldes", sagte Schäfer.

Der Verein habe gut daran getan, in der Krise zusammenzurücken. Nach so einer turbulenten Saison könne man einzig als Erfolg werten, dass Fans, Spieler und Funktionäre den Klassenerhalt zusammen gemeistert hätten. Mit Blick auf die kommende Saison glaubt Schäfer, dass die "Wölfe" unter dem jetzigen Trainer an alte Erfolge anknüpfen. "Mit Felix Magath als Trainer werden wir im nächsten Jahr das internationale Geschäft erreichen."