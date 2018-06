München (SID) - Der Schweizer Fußball-Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld hat seinen Kollegen José Mourinho (Real Madrid) wegen der Vorkommnisse beim Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen den Madrilenen und dem FC Barcelona (0:2) am vergangenen Mittwoch heftig kritisiert. Die von Mourinho gewählte, destruktive Spielweise "kann nicht der Anspruch der Königlichen aus Madrid sein, sie ist eigentlich eine Schande für Real. Das Markenzeichen, das Image dieses legendären Klubs wurde damit beschädigt", schrieb Hitzfeld in seiner Kolumne im Fachblatt kicker.

Mourinho habe mit seiner Kritik an Schiedsrichter Wolfgang Stark (Ergolding) "völlig daneben" gelegen. "Und Verdächtigungen mit dem Barca-Engagement für UNICEF zu begründen, das geht nicht, da ist die Grenze überschritten."

Allzu überraschend war Mourinhos Auftreten für Hitzfeld nicht: "Ich habe Mourinho bei Trainertagungen der UEFA so erlebt wie er wirkt: arrogant, unnahbar, Kaugummi kauend, irgendwie flegelhaft." Deshalb wünscht er sich für Dienstag, wenn beide Mannschaften im Rückspiel aufeinandertreffen (20.45 Uhr/Sky): "Barca sollte die Strafe auf dem Platz aussprechen."