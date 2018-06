Köln (SID) - Thomas Bach hat ARD und ZDF erneut vorgeworfen, im Bereich Sport ihrem Programmauftrag nicht mehr gerecht zu werden. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) kritisierte dabei die Sportrechte-Politik der beiden öffentlich-rechtlichen Sender und auch Inhalte der aktuellen Magazine. Zugleich betonte Bach, er sehe Chancen, dass Privatsender auch in Europa künftig Olympische Spiele übertragen könnten.

Bach forderte in einem Interview mit dem Magazin Sponsors erneut von der ARD, sie müsse in ihrem aktuellen Magazin neben dem Profisport auch die olympischen Sportarten wieder stärker berücksichtigen. Bach: "In der ARD-Sportschau muss wieder das drin sein, was draufsteht."

Bach, der in jüngster Vergangenheit auch das ZDF dafür kritisiert hatte, es berichte im Sportstudio zu wenig und zu spät von olympischen Sportarten, ist vor allem die Hinwendung der öffentlich-rechtlichen Sender zum Profisport ein Dorn im Auge: "Die ARD ist gewillt, 54 Millionen für ein sportlich zweifelhaftes Programm wie Profiboxen an lediglich einen Profiboxstall zu bezahlen." Für Berichte vom olympischen Sport fehle dann das Geld.

"Sparwille ist ein schönes Wort, dient allerdings oft der Verbrämung einer sehr bedenklichen Entwicklung. Das gebührenfinanzierte Fernsehen wird im Sportbereich schlicht seinem Programmauftrag nicht mehr gerecht, weil es sich rein auf Quoten fixiert", kritisierte der Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Die Frage des Programmauftrages spiele keine Rolle mehr, hier werde dann Sparwille vorgeschoben und die erworbenen Rechte nicht genutzt.

Bach sieht Chancen, dass Olympische Spiele künftig wie in den USA im privaten Fernsehen übertragen werden: "Unser Kriterium ist frei empfangbar. Privatsender haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie besonders geeignet sind, jugendliches Publikum für Sportveranstaltungen zu gewinnen und diese Events auch in geeigneter Form zu promoten."