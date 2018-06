Göppingen (SID) - Florett-Fechterin Katja Wächter hat das Internationale Stauferland-Turnier in Göppingen gewonnen. Die dreimalige deutsche Einzel-Meisterin aus Tauberbischofsheim setzte sich im Finale mit 15:10 gegen die Berlinerin Martina Zacke durch.

"Für uns war es nochmals ein letzter guter Test vor der nun beginnenden Olympia-Qualifikation", sagte Bundestrainer Lajos Somodi: "Von Vorteil war in jedem Fall die gute internationale Besetzung, die die Mädchen gefordert hat." Am Dienstag reist Somodi mit einem achtköpfigen Team zum Weltcup nach Shanghai. In China findet das erste Turnier zur Qualifikation für die Sommerspiele 2012 in London statt.