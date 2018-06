Köln (SID) - Für den schwedischen Stürmer Marcus Berg vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist die Saison beendet. Der derzeit an den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven ausgeliehene Spieler wird sich in Absprache mit dem HSV am Mittwoch in seiner Heimat einer Operation am Hüftgelenk unterziehen, um rechtzeitig zum Beginn der Vorbereitung auf die kommende Saison wieder fit zu sein.