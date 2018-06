Cottbus (SID) - Der FC Augsburg hat einen weiteren Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga gemacht, aber eine Vorentscheidung verpasst. Bei Energie Cottbus kam das Team von Trainer Jos Luhukay zum Abschluss des 32. Spieltags der 2. Bundesliga trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Mit drei Punkten Vorsprung und dem um 21 Treffer besseren Torverhältnis im Vergleich zum Tabellendritten VfL Bochum kann der FC aber schon mit einem Heimsieg gegen den FSV Frankfurt am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky und Liga total!) den direkten Aufstieg so gut wie perfekt machen.

Die Tore in Cottbus, das trotz dem Punktgewinn die letzten theoretischen Aufstiegschancen vergeben hat, erzielten Nando Rafael mit einem verwandelten Strafstoß für Augsburg (16.) und Emil Jula (52.) für Energie.

Nach einer verhaltenen Anfangsphase beider Teams gab es vor 8266 Zuschauern nach einer Viertelstunde den ersten Aufreger. Nach einem Foul von Uwe Hünemeier an FC-Angreifer Michael Thurk verwandelte Rafael, der bereits beim Augsburger 4:0-Erfolg im Hinspiel drei Treffer erzielte, den fälligen Elfmeter sicher.

Energie kam erst in den Schlussminuten der ersten Halbzeit besser in die Partie. Der von vielen Klubs umworbene Top-Torjäger Niels Petersen scheiterte aber nach einer schönen Einzelaktion aus der Distanz am Augsburger Schlussmann Simon Jentzsch (41.).

Nach der Pause blieb Energie am Drücker und erzielte durch Jula mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das 1:1. Auch danach waren die Gastgeber gegen die verunsicherten Augsburger tonangebend. Nach 58 Minuten verpasste Petersen erneut seinen 25. Saisontreffer, als Jentzsch in letzter Sekunde vor dem Angreifer klärte.

In einer spannenden Schlussphase vergab Petersen mit einem unplatzierten Schuss auch seine dritte große Torchance (75.), fast im Gegenzug verhinderte Kirschbaum gegen Ndjeng den zweiten Augsburger Treffer.