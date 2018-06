Tübingen (SID) - Basketball-Bundesligist Walter Tigers Tübingen hat den US-Amerikaner Josh Young als ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 23 Jahre alte Guard wechselt vom deutschen Rekordmeister und derzeitigen Drittligisten Bayer Giants Leverkusen an den Neckar. Young, der in der abgelaufenen Drittliga-Saison mit durchschnittlich 26,2 Punkten Topscorer war, erhält in Tübingen einen Zweijahresvertrag.