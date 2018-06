Tampa (SID) - Die Boston Bruins mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg sind in der Halbfinalserie der nordamerikanischen Profiliga NHL durch ein 2:0 bei Tampa Bay Lightning mit 2:1 in Führung gegangen. Seidenberg war an den beiden Toren durch David Krejci in der zweiten und Andrew Ference in der 49. Minute nicht beteiligt, stand aber insgesamt 28:30 Minuten auf dem Eis.

Matchwinner für Boston war Torhüter Tim Thomas. Der 37-Jährige entschärfte 31 Schüsse und feierte am Ende das zweite Play-off-Shutout seiner Karriere. Spiel vier der Serie best of seven findet am Samstag erneut in Tampa statt.

Der Sieger trifft im Endspiel um den Stanley Cup auf die Vancouver Canucks oder die San Jose Sharks. In diesem Duell führt Vancouver mit dem deutschen Nationalspieler Christian Ehrhoff vor dem dritten Spiel am Freitag in Kalifornien mit 2:0.