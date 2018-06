Istanbul (SID) - Der ehemalige türkische Nationalcoach Fatih Terim kehrt zu Galatasaray Istanbul zurück und übernimmt zum dritten Mal den Trainerposten des türkischen Fußball-Erstligisten. Dem türkischen Fernsehsender NTV Spor sagte der neue Vereinsboss Ünal Aysal, dass mit Terim in allen Punkten Einigkeit bestehe und dass der Vertrag am Freitag besiegelt werde. Der 57 Jahre alte "Imperator" solle den türkischen Rekordmeister zurück in die Erfolgsspur bringen, sagte Aysal.

Galatasaray liegt einen Spieltag vor Saisonende nur auf einem enttäuschenden neunten Platz und ist in der kommenden Spielzeit nicht im internationalen Wettbewerb vertreten.

Terim löst Interimscoach Bülent Ünder ab. Zuvor war der Rumäne Gheorghe Hagi im März wegen Erfolglosigkeit entlassen worden. Zuvor coachte Terim den 17-maligen Meister bereits von 1996 bis 2000 und von 2002 bis 2004. In seiner ersten Amtszeit führte der frühere Auswahlspieler den Klub zu vier Meistertiteln in Serie und 2000 zum UEFA-Cup-Sieg.