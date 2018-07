Tampa/Florida (SID) - Eishockey-Nationalsspieler Dennis Seidenberg und die Boston Bruins haben das vierte Spiel im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL bei den Tampa Bay Lightning mit 3:5 (3:0, 0:3, 0:2) verloren. Trotz einer 3:0-Führung nach dem ersten Drittel konnten die "Bären" den 2:2-Ausgleich in der best-of-seven-Serie nicht verhindern.

Teddy Purcell mit einem Doppelschlag (27., 28.) und Sean Bergenheim (31.) mit seinem neunten Play-off-Tor egalisierten die Führung der Bruins binnen fünf Minuten im zweiten Spielabschnitt. Im Schlussdrittel erzielt Simon Gagne in der 47. Minute das entscheidende Tor zugunsten von Tampa Bay, bevor All-Star Martin St. Louis mit einem Schuss ins leere Tor in der letzten Spielminute den Endstand herstellte. "Bolts"-Goalie Adam Smith, der bereits nach 18 Minuten Dwayne Roloson ersetzte, parierte 14 von 14 Schüssen und hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg des Stanley-Cup-Siegers von 2004.

Dennis Seidenberg brachte es auf Seiten von Bosten zu 24:58 Minuten auf dem Eis und zeigte eine solide Partie. Das fünfte Spiel der Serie findet am Montag (23. Mai) in Boston statt.