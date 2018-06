Quakenbrück (SID) - Die Artland Dragons Quakenbrück haben im Play-off-Halbfinale der Basketball-Bundesliga den 1:1-Ausgleich in der "Best-of-five"-Serie gegen Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg geschafft. Am Samstagnachmittag gewann das Team von Trainer Stefan Koch in der ausverkauften heimischen Arena mit 86:72 (44:44).

Ebenfalls die Serie ausgeglichen haben die Frankfurt Skyliners im Aufeinandertreffen mit Alba Berlin. In der zweiten Begegnung am Samstag setzte sich Frankfurt dank einer beeindruckenden Schlussphase beim achtmaligen deutschen Meister 80:72 (38:46) durch.

Der US-Amerikaner DaShaun Wood steuerte 23 Punkte zum Sieg der Skyliners bei. Bester Berliner war Yassin Idbihi mit 17 Punkten. Das erste Halbfinal-Duell hatte Alba mit 81:80 in Frankurt gewonnen.

Mit 24 Punkten war der US-Amerikaner Tyrese Rice vor 3000 Zuschauern der erfolgreichste Korbjäger bei Quakenbrück. Auf Seiten der Gäste erzielte der Serbe Predrag Suput 15 Punkte. In der ersten Begegnung am Dienstag hatte sich der favorisierte Pokalsieger aus Bamberg mit 85:73 durchgesetzt.