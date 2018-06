Inhalt Seite 1 — DFB-Frauen mit Sieg gegen WM-Geheimfavorit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ingolstadt (SID) - Auf ihrem Weg zum angestrebten Titel-Hattrick ist die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft mit einem Prestige-Sieg gut aus den Startlöchern gekommen. Fünf Wochen vor dem Eröffnungsspiel der Heim-WM am 26. Juni gegen Kanada in Berlin gewann die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen WM-Geheimfavorit Nordkorea mit 2:0 (0:0) - von einer weltmeisterlichen Form ist sie aber noch ein Stück entfernt. Die Tore vor 8756 Zuschauern in Ingolstadt erzielten Kim Kulig per Foulelfmeter (59.) und die eingwechselte Celia Okoyino da Mbabi (85.).

"Ich bin total zufrieden", sagte Nationaltrainerin Silvia Neid nach dem gelungenen Test und erklärte: "In der ersten Hälfte hat man der Mannschaft nach den harten Lehrgängen zwar noch die Müdigkeit im Kopf angesehen, und das Spiel nach vorne muss besser werden, aber vor allem in der Abwehr haben die Spielerinnen sehr diszipliniert gearbeitet." Auch nach Meinung von Torschützin Okoyino da Mbabi hat das Team noch Luft nach oben: "Wir sind mitten in der Vorbereitung, da können wir noch nicht bei 100 Prozent sein."

Bei der ersten Standortbestimmung seit dem 8:0 gegen den zweiten deutschen WM-Gegner Nigeria im vergangenen November schickte Neid eine Mannschaft auf den Platz, die einer mutmaßlichen Formation für die WM (26. Juni bis 17. Juli) schon weitgehend nahe kam. Zu den Spielerinnen, die für einen Stammplatz bisher nicht unbedingt in Betracht kommen, gehörten Verena Faißt vom VfL Wolfsburg, die links für Babett Peter verteidigte und dabei einen guten Eindruck hinterließ, sowie im Angriff Alexandra Popp für die verletzte Inka Grings. Stammkraft Annike Krahn durfte in der Innenverteidigung ihr Comeback nach einem Kreuzbandriss geben.

Die deutsche Mannschaft erspielte sich bereits in den ersten 25 Minuten einige gute Gelegenheiten, die beste vereitelte die nordkoreanische Torhüterin Hong Myong Hui bei einem Schuss von Kerstin Garefrekes (23.). Insgesamt konnte die DFB-Auswahl nach den bislang fünf Trainingslehrgängen im Spielaufbau noch nicht überzeugen. Dies lag allerdings auch daran, dass die laufstarken, kompakten und quirligen Nordkoreanerinnen der erwartet unangenehme Gegner waren und die deutschen Angriffsbemühungen gekonnt störten. Gefährlich wurde es, wenn die DFB-Frauen schnell und direkt spielen konnten.

Abstimmungsprobleme gab es auch noch in der Defensive. Dabei hatten die deutschen Frauen Glück, als Verena Faißt einen Schuss von Mittelfeldspielerin Ri Ye Gyong an den Pfosten abfälschte (38.). Kurz darauf parierte die deutsche Torhüterin Nadine Angerer ausgezeichnet gegen Nordkoreas Starspielerin Jo Yun Mi (42.). Über weite Strecken plätscherte das Spiel allerdings dahin, und es war bezeichnend, dass der erste Treffer nach einem ruhenden Ball fiel. U20-Weltmeisterin Kulig erzielte vom Elfmeterpunkt ihr viertes Länderspieltor, zuvor war Birgit Prinz im Strafraum gefoult worden (59.).

Die erst 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin übernahm die Verantwortung ganz selbstverständlich. "Es sah so aus, als wollte keiner den Ball nehmen. Also dachte ich, dann hau' ich das Ding eben rein", sagte Kulig nach dem Abpfiff.

26 Spielerinnen hatte die Bundestrainerin für den vorläufigen Kader nominiert, für vier Feldspielerinnen und eine Torfrau wird der Traum von der Teilnahme an der Heim-WM noch platzen. Am kommenden Freitag gibt Neid den WM-Kader bekannt, mit dem sie dann noch zwei Lehrgänge und drei weitere Vorbereitungsspiele absolviert.