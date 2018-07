Düsseldorf (SID) - Gastgeber Deutschland hat im Endspiel der Tennis-Mannschafts-WM in Düsseldorf gegen Titelverteidiger Argentinien den Ausgleich kassiert. Philipp Kohlschreiber (Augsburg) unterlag Juan Ignacio Chela 4:6, 6:7 (4:7).

Zuvor hatte Florian Mayer (Bayreuth) das Team von Kapitän Patrik Kühnen mit 7:6 (7:4), 6:0 gegen Juan Monaco in Führung gebracht. Der Südamerikaner verletzte sich anfangs des zweiten Satzes an der linken Hand. Sein Start im abschließenden Doppel, das über den WM-Titel entscheidet, ist fraglich.

Einen Tag vor Beginn der French Open in Paris verlor Kohlschreiber nach der Niederlage gegen den Spanier Daniel Gimeno-Traver das zweite Einzel beim diesjährigen Power Horse World Team Cup. Es war seine dritte Pleite im vierten Duell mit dem Weltranglisten-43. Chela. Kohlschreiber trifft beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres zum Auftakt auf Sam Querrey (USA).

Die deutsche Nummer eins Mayer stellte dagegen seine gute Form vor der ersten Runde in Roland Garros gegen Igor Kunitsyn (Russland) unter Beweis und rückt am Montag in der Weltrangliste zum ersten Mal in seiner Karriere unter die besten 20 Spieler vor. "Ich bin super happy. Das ist ein klasse Gefühl", sagte Mayer, der zuvor "sehr angespannt" gewesen war.

Die viermaligen Titelträger Deutschland und Argentinien haben die Chance, sich zum Rekordsieger im Rochusclub zu küren. Zuletzt hatte die DTB-Mannschaft 2005 triumphiert, auch damals hieß der Gegner im Endspiel Argentinien. Die Südamerikaner können als dritte Nation nach den USA (1984/1985) und Chile (2003/2004) den Titel erfolgreich verteidigen.