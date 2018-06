Inhalt Seite 1 — Vettel jetzt auch der "König von Spanien" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Barcelona (SID) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat sich in einem Herzschlagfinale zum "König von Spanien" gekrönt und fährt weiter im Eiltempo einer erfolgreichen Titelverteidigung entgegen. Der 23-Jährige feierte beim abwechslungsreichen Rennen in Barcelona den vierten Sieg im fünften Saisonrennen und baute seine Führung in der Gesamtwertung auf 41 Punkte aus.

Sein ärgster Verfolger bleibt der Brite Lewis Hamilton, der Vettel auch in Spanien bis zum Schluss Widerstand bot und nach einem spannenden Kampf mit 0,6 Sekunden Rückstand Zweiter wurde. Hamiltons Teamkollege Jenson Button wurde Dritter vor Vettels von der Pole gestartetem Stallrivalen Mark Webber. Vize-Weltmeister Fernando Alonso belegte im Ferrari nach einem Traumstart und 19 Führungs-Runden vor heimischem Publikum am Ende nur Rang fünf und wurde kurz vor dem Ziel sogar überrundet. In der WM-Wertung führt Vettel (118 Punkte) vor Hamilton (77), Webber (67), Button (61) und Alonso (51).

Rekordweltmeister Michael Schumacher sorgte als Sechster für sein bestes Ergebnis seit Saison. Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg musste sich nach zuletzt zwei fünften Plätzen diesmal mit Rang sieben begnügen. Ärgerlich: Beide Silberpfeile wurden mehr als zehn Umläufe vor dem Ende überrundet.

Nick Heidfeld nutzte nach seinem spektakulären Feuer-Unfall am Samstag und dem Zwangs-Verzicht auf die Qualifikation die Vorteile der zusätzlichen Reifensätze glänzend aus und kam vom 24. und letzten Startplatz aus noch auf acht. Damit verdiente sich der Routinier noch drei WM-Punkte und landete sogar vor dem von Platz sechs gestarteten Teamkollegen Witali Petrow. Im letzten freien Training am Samstag hatte Heidfelds Renault auf der Strecke Feuer gefangen, der 34-Jährige war schnell an den Streckenrand gefahren und aus dem Auto gesprungen.

Adrian Sutil blieb im Force India als 13. ebenso ohne Punkte wie Timo Glock als 19. im Virgin.

Mit einem der besten Starts der jüngeren Formel-1-Geschichte schoss Lokalmatador Alonso vom vierten auf den ersten Platz und sorgte für tosenden Jubel bei den 78.000 Zuschauern. Auch Vettel überholte den Teamkollegen Webber. Schumacher startete wie so oft sehr gut, verbesserte sich vom zehnten auf den sechsten Rang und lag damit nach der ersten Runde sogar vor dem drei Plätze vor ihm gestarteten Teamkollegen Rosberg. Heidfeld machte gleich fünf Plätze gut.

An der Spitze setzte sich das Quartett Alonso, Vettel, Webber und Hamilton gleich ab und hatte nach acht Runden schon zehn Sekunden zwischen sich und die weiteren Verfolger gebracht. Doch dann begann auch bei den Spitzenfahrer die Boxenstopp-Orgie, Vettel fuhr bereits im neunten Umlauf zum ersten Mal heraus, Alonso eine Runde später.