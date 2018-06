Madrid (SID) - Der Torrekord von Superstar Cristiano Ronaldo und eine gelungene Generalprobe des spanischen Fußball-Meisters FC Barcelona für das bevorstehende Champions-League-Finale waren die Höhepunkte zum Saisonabschluss. Ronaldo erhöhte beim 8:1-Kantersieg von Rekordchampion und Vizemeister Real Madrid gegen Absteiger Almeria sein Konto um zwei Treffer auf 40 Saisontore und löschte damit die bisherige Bestmarken von Telmo Zarra (Athletic Bilbao) aus dem Jahr 1951 und seines Real-Vorgängers Hugo Sanchez von 1990, die jeweils 38-mal getroffen hatten.

Barcelonas Trainer Pep Guardiola schonte beim 3:1-Sieg seines Teams beim FC Malaga einige Stars für den Champions-League-Showdown am kommenden Samstag (28. Mai) in London gegen Manchester United. Im Team der Katalanen, deren dritter Titelgewinn nacheinander bereits in der Vorwoche festgestanden hatte, pausierte unter anderem auch der argentinische Weltfußballer Lionel Messi. Nach dem Erfolg in Malaga durch Tore von Bojan Krkic (44., Strafstoß), Ibrahim Affelay (76.) und Marc Bartra (84.) hat Barca in der Abschlusstabelle vier Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen Real, verfehlte die angestrebte Marke von 100 Saisontoren allerdings um fünf Treffer.

Ronaldo, mit einer Ablöse von 94 Millionen Euro der teuerste Fußballer der Welt, hat mit seinen 40 Saisontoren allerbeste Aussichten auch auf den Gewinn des Goldenen Schuhs für Europas erfolgreichsten Torjäger der Saison. In der offiziell von der Sportzeitung Marca organisierten Wertung für den spanischen Torschützenkönig stehen für den Portugiesen sogar 41 Tore zu Buche. Die Unstimmigkeiten über die Zählweise sind noch nicht abschließend geklärt.