PAU (SID) - Formel-3-Pilot Marco Wittmann (Markt Erlbach) hat beim Grand Prix de Pau in Frankreich einen Start-Ziel-Sieg eingefahren. Der 21-Jährige verwies auf dem 2,76km langen Stadtkurs am Fuße der Pyrenäen die Spanier Roberto Merhi und Daniel Juncadella auf die Ränge zwei und drei. Daniel Abt aus Kempten im Allgäu verpasste in Pau als Vierter nur knapp das Siegerpodest.

Wittmann ist der erste Deutsche seit Jörg Müller 1996, der das traditionelle Rennen in Pau für sich entscheiden konnte. Im vergangenen Jahr war der Signature-Pilot hinter dem Italiener Edoardo Mortara Vizemeister in der Formel-3-Euroserie geworden.