Berlin (SID) - Als Entertainer entpuppte sich beim Schalker Bankett nach dem 5:0-Finalsieg gegen den MSV Duisburg Stürmer Mario Gavranovic. Der Schweizer Nationalspieler mit kroatischen Wurzeln stellte bei der Feier in einem Nobelrestaurant am Spreeufer seine Teamkollegen im Stile eines Stadionsprechers vor, rief die Vornamen und überließ den rund 400 Edelfans und VIPs die Nachnamen.

Besonders liebevoll präsentierte er seinen Stürmerkollegen Klaas-Jan Huntelaar. "Und jetzt kommt der schlechteste Spieler der ganzen Welt", kündigte er unter dem Gejohle der anderen Profis den Niederländer an und fügte noch breit grinsend hinzu: "Er ist ein Bauer." Doppeltorschütze Huntelaar stammt aus dem Dorf Voor-Drempt in Gelderland und wohnt seit seinem Wechsel vom AC Mailand nach Schalke wieder im Örtchen Angerlo in seiner alten Heimat.

Die Vorstellung der Mannschaft hatte Entertainer Gavranovic mit den Betreuern, der medizinischen Abteilung und dem Trainerteam begonnen. Jeder durfte auf der Bühne den Pokal in die Höhe stemmen.