Stuttgart (SID) - Tischtennis-Europameister Timo Boll lässt den deutschen Rekordchampion Borussia Düsseldorf vom zweiten Triple nacheinander träumen. Beim ersten Auftritt nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der WM in der Vorwoche in Rotterdam legte der Weltranglistenzweite im ersten Play-off-Finale um die deutsche Meisterschaft in Stuttgart bei den TTF Ochsenhausen mit zwei Punkten den Grundstein zum 3:1-Erfolg des Titelverteidigers.

Damit reicht dem rheinischen Pokalsieger im Rückspiel am 5. Juni (Sonntag) aufgrund seines ersten Platzes nach der Vorrunde schon eine 1:3-Niederlage zur 24. Meisterschaft. Zuvor tritt Borussia am 27. Mai zum Final-Rückspiel in der Champions-League-Finale bei Fakel Orenburg/Russland an (Hinspiel 3:0).

"Nach einem Großereignis wie der WM ist es immer schwer, wieder in den Alltag zu finden", sagte Matchwinner Timo Boll, "aber das ist mir ganz gut gelungen." Er habe in der vergangenen Woche extra nur einmal trainiert, um wieder hungrig auf Tischtennis zu werden. "Das hat geklappt. Ich habe mich heute frisch gefühlt und gut gespielt", so Boll.

Boll präsentierte sich sechs Tage nach dem Gewinn der ersten WM-Medaille für einen Deutschen im Einzel seit 42 Jahren erneut in starker Form. Ochsenhausens Portugiesen Marcos Freitas (1:3) und Tiago Apolonia (0:3) waren gegen den 30-Jährigen ohne ernsthafte Siegchance. Düsseldorfs dritten Zähler im dritten Final-Duell beider Mannschaften nacheinander holte der EM-Zweite Patrick Baum, nachdem Apolonia im Eröffnungseinzel gegen Doppel-Europameister Christian Süß für Ochsenhausens Punkt gesorgt hatte.