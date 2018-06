Dresden (SID) - Trainer Ralf Loose von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat den Modus der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kritisiert. Vor dem entscheidenden Rückspiel am Dienstag (20.30 Uhr/MDR und NDR) zwischen seinen Dresdnern und dem Zweitliga-Drittletzten VfL Osnabrück wünschte sich der Coach im Falle eines erneuten 1:1 ein drittes Entscheidungsspiel. "So wird das Spiel auf jeden Fall in Osnabrück entschieden, das ist nicht unbedingt fair", sagte Loose.

Außerdem bemängelte der Coach, dass Sperren bei fünf Gelben Karten auch in den Entscheidungsspielen gelten. Das sei allein schon deswegen nicht gerecht, weil Dresden 38, Osnabrück aber nur 34 Saisonspiele absolviert habe. Wegen dieser Regelung musste unter anderem Dynamo-Mittelfeldspieler Sebastian Schuppan während des 1:1 im Hinspiel auf der Tribüne sitzen.

"Wir haben ein kleines Wunder gebraucht, um in die Relegation zu kommen. Jetzt brauchen wir einfach nur noch einen Sieg, um es in die 2. Liga zu schaffen", sagte Loose. Wegen des Auswärstors der Osnabrücker muss Dynamo im Rückspiel zwingend ein Treffer erzielen, um den Traum vom Aufstieg wahr werden zu lassen. Auch deshalb sagte Loose: "Wir wollen offensiv auftreten." Geht auch das Rückspiel 1:1 aus, droht die Verlängerung.

Mit 21 Spielern trat der Drittliga-Dritte am Montag die 500 Kilometer lange Reise nach Niedersachsen an. Erst nach dem Abschlusstraining am Montag um 18.00 sollte entschieden werden, wer im letzten Saisonspiel zum Kader gehört.

Unter den 15.000 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück wollen 1780 Fans aus Sachsen für Heimspielatmosphäre sorgen. Zudem wird die Begenung in der Dresdner Arena live beim Public Viewing übertragen.