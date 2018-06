Wolfsburg (SID) - Fast-Absteiger VfL Wolfsburg denkt wohl über eine Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers Zlatko Junuzovic von Austria Wien nach. Der 23 Jahre alte österreichische Nationalspieler mit serbischen Wurzeln steht in Wien vor dem Absprung.

"Man hat mir gesagt, dass er angeblich einen Vorvertrag unterschrieben hat. Ich weiß das nicht, und dazu will ich auch keinen Kommentar abgeben", sagte Austria-Sport-Vorstand Thomas Parits, Ex-Bundesliga-Profi des 1. FC Köln und von Eintracht Frankfurt, der österreichischen Zeitung Der Standard.

Junuzovic hat in Wien noch einen Vertrag bis 2012 und soll zuletzt intensiv mit Wolfsburg verhandelt haben. Wolfsburgs Trainer und Geschäftsführer Felix Magath hielt sich indes bedeckt und wollte keine Kommentar abgeben. Unter den möglichen Neuzugängen seien aber einige "gute Kandidaten", äußerte er in den Wolfsburger Nachrichten.

Der Marktwert von Junuzovic liegt bei etwa drei Millionen Euro. Junuzovic erzielte in der abgelaufenen Saison in 31 Spielen acht Treffer. Am Wochenende kam im Derby gegen Rapid ein weiteres Tor dazu. Ob es zählt, bleibt abzuwarten. Das Derby wurde wegen Krawallen abgebrochen.

Magath muss sich auch deshalb nach offensiven Mittelfeldspielern umschauen, da der Verbleib von Spielmacher Diego weiter als unwahrscheinlich gilt. Der Brasilianer hatte vor dem letzten Bundesliga-Spieltag mit seiner Flucht während der Teamsitzung für einen Eklat gesorgt und eine Abmahnung sowie eine saftige Geldstrafe kassiert.

Wolfsburg benötigt aber auch in der Defensive sowie im Sturm neue Spieler. Für den Angriff gilt der 24 Jahre alte Brasilianer Welliton vom russischen Erstligist Spartak Moskau als Kandidat. Zwar hat Magath mit Grafite, Mario Mandzukic, Patrick Helmes und Neuzugang Srdjan Lakic vier Top-Stürmer an der Hand, doch die Gerüchte halten sich, dass die Tage von Grafite trotz Vertrages bis 2012 bei den Niedersachsen gezählt sind.