Frankfurt (SID) - Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt hat Daniel Gordon verpflichtet. Der 26-Jährige kommt vom Zweitliga-Absteiger Rot-Weiß Oberhausen und erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2013. "In Daniel Gordon haben wir einen flexiblen Spieler verpflichten können, der seine Qualitäten schon in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt hat", sagte Geschäftsführer Sport Uwe Stöver über den defensiven Mittelfeldspieler. "Wir freuen uns sehr, dass er für die kommenden zwei Jahre unsere Farben tragen wird."

Gordon absolvierte für die Oberhausener 48 Partien, von 2007 bis 2009 lief er achtmal für Borussia Dortmund auf. "Ich freue mich auf die Herausforderung beim FSV Frankfurt", sagte Gordon. "Hier finde ich beste Bedingungen vor, um in meiner Entwicklung weiter voranzukommen Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der FSV auch in den kommenden Jahren ein fester Bestandteil in der 2. Bundesliga bleibt."