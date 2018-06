Jekaterinenburg (SID) - Tischtennis-Mannschaftseuropameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln) hat mit seinem Klub Fakel Orenburg die russische Meisterschaft gewonnen. Das Team des European-Super-Cup-Siegers sicherte sich bei der Vierer-Endrunde in einer Vorstadt von Jekaterinenburg seinen ersten Titel nach 2008 und seine vierte Meisterschaft insgesamt.

Ovtcharov, der bei der WM vor gut zwei Wochen in Rotterdam im deutschen Achtelfinal-Duell mit dem Weltranglistenzweiten und späteren Bronzemedaillen-Gewinner Timo Boll (Düsseldorf) ausgeschieden war, feierte mit dem Champions-League-Finalgegner von Vorjahressieger Borussia Düsseldorf seinen vierten nationalen Mannschaftstitel in Serie: 2008 und 2009 triumphierte der 22-Jährige mit Düsseldorf in der Bundesliga, danach in Belgien mit RV Charleroi.

Orenburg ist am Freitag (27. Mai/13.00 MESZ) im Final-Rückspiel der Champions League Gastgeber von Borussia Düsseldorf. Das Hinspiel hatten Boll und Co. überraschend deutlich 3:0 gewonnen.