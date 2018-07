Paris (SID) - Benjamin Becker (Orscholz) hat sein Erstrundenmatch bei den French Open in Paris am Dienstagmorgen wegen einer Ellbogenverletzung absagen müssen. Seine Partie gegen den letztjährigen Finalisten und Weltranglisten-Fünften Robin Söderling (Schweden) war als dritte Partie auf dem Court Suzanne Lenglen angesetzt. Der 29-jährige Becker, Nummer 68 der Weltrangliste, ist bei seinen bisher drei Starts in Roland Garros nie über die Auftaktrunde hinausgekommen. Er wird durch einen Lucky Loser ersetzt.

Bislang haben sich in Paris von ursprünglich 21 deutschen Profis sechs für die zweite Runde qualifiziert.