Barcelona (SID) - Die Aschewolke des isländischen Vulkans Grimsvötn hat den spanischen Fußballmeister FC Barcelona vor dem Champions-League-Finale gegen Manchester United in London am Samstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) in große Hektik versetzt: Die Katalanen reisten bereits am Dienstagabend und damit zwei Tage eher als geplant in die britische Hauptstadt, da die Aschewolke in dieser Woche Flüge nach London verhindern könnte.

Auch den 24.000 Fans, die ihren Klub im Wembley-Stadion unterstützen wollen, wird geraten, ihre Reise früher anzutreten. Bereits im Vorjahr musste Barca wegen eines Vulkans umplanen. Zum Champions-League-Halbfinale bei Inter Mailand musste das Team von Trainer Pep Guardiola die rund 1000 Kilometer per Bus bewältigen, weil der Eyjafjallajökull den Flugverkehr über Europa für mehrere Wochen lahmgelegt hatte.