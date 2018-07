Doha (SID) - Herausforderer Mohamed Bin Hammam fordert vom englischen Fußball-Verband FA eine Teilnahme an der Kampfabstimmung um das FIFA-Präsidentenamt. "England ist das Geburtsland des Fußballs und eine der wichtigsten Institutionen im Fußball. Ich hoffe, dass sie bis zum 1. Juni ihre Position noch einmal überdenken und sich in Zukunft daran beteiligen wollen, den Fußball nach vorne zu bringen und zu verbessern", sagte Bin Hammam, der im Duell mit Amtsinhaber Joseph S. Blatter offenbar hofft, Englands Stimme noch für sich gewinnen zu können.

Die FA hatte nach den neuerlichen Korruptionsvorwürfen im Zuge der doppelten Vergabe der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 beschlossen, sich bei der Wahl am 1. Juni in Zürich zu enthalten. Die FA sieht sich wegen der Bestechungsvorwürfe nicht in der Lage, Amtsinhaber Joseph S. Blatter oder den Katarer Bin Hammam beim FIFA-Kongress zu unterstützen.

Bin Hammam muss derzeit um jede Stimme kämpfen. Denn zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass der umstrittene Blatter in seine vierte Amtszeit als Präsident des Fußball-Weltverbandes gehen wird. Der 75-Jährige erhält bei der Kampfabstimmung auf dem FIFA-Kongress wie erwartet auch breite Unterstützung aus Afrika.

Bei einem Treffen des Rates südafrikanischer Verbände COSAFA in Johannesburg sicherten am vergangenen Wochenende alle 37 anwesenden Verbände dem Schweizer ihre Stimme für die Wahl zu. Erst am vergangenen Montag hatte sich das Exekutivkomitee der afrikanischen Konföderation CAF für die erneute Wahl Blatters ausgesprochen. Der Eidgenosse hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass Südafrika 2010 als erstes afrikanisches Land eine WM-Endrunde ausrichten durfte. Seit 1998 ist der Mann aus dem Wallis FIFA-Chef.

Zuvor hatten bereits die Europäische Fußball-Union (UEFA), die südamerikanische Konföderation CONMEBOL und die Konföderation Ozeaniens OFC Blatter ihre Unterstützung zugesagt. Wahrscheinlich ist auch, dass die Konföderation von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik CONCACAF den Eidgenossen unterstützt. Großes Vertrauen genießt Blatter auch in Europa. Das Exekutivkomitee empfiehlt allen Mitgliedern der UEFA, bei der kommenden Wahl Blatter zu unterstützen.