Oslo (SID) - Havard Nordtveit von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht vor seinem Debüt in der norwegischen Nationalmannschaft. Trainer Egil Olsen berief den 20-Jährigen ebenso wie Mohammed Abdellaoue von Hannover 96 für das Länderspiel gegen Litauen am 7. Juni. Abdellaoue steht zudem auch im Aufgebot für das EM-Qualifikationsspiel in Portugal drei Tage zuvor.