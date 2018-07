München (SID) - Im Poker um Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer hat Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge noch einmal an Schalkes Ehre appelliert. "Wir haben uns vor knapp zwei Wochen in Berlin getroffen, dort sind die Dinge soweit gediehen, dass man von einer endverhandelten Vereinbarung sprechen kann. Daraufhin hat man sich die Hand gegeben. Ein Handschlag in unserer Republik ist ein Handschlag", sagte Rummenigge am Rande eines Termins in München. Darüber gebe es "unter Ehrenmännern und seriösen Kaufleuten" keine zwei Meinungen. Er sei deshalb auch überzeugt, dass sich die Schalker an die getroffene Vereinbarung halten werden.

Bei Schalke 04 will allerdings keiner der Verantwortlichen von einem Handschlag mit Bayerns Finanz-Vorstand Karl Hopfner etwas mitbekommen haben. "Am Ende des Gesprächs ist Karl Hopfner aufgestanden und hat uns die Hand gereicht, um den Wechsel zu besiegeln. Doch da hat unser Manager Horst Heldt gesagt: 'Nein, das können wir jetzt noch nicht machen!'", sagte Schalke-Vorstand Peter Peters der Bild-Zeitung.

Am kommenden Montag (30. Mai) tagt der Schalker Aufsichtsrat, um auch über das Thema Neuer zu diskutieren. Aufsichtsrats-Boss Clemens Tönnies hatte in markigen Worten am Wochenende erklärt, dass er Neuer den Bayern "noch aus dem Rachen reißen" will. Für Rummenigge ist das Verhalten der Schalker sogar "nachvollziehbar". Nach dem Pokal-Triumph sei man "glücklich, stolz, emotionalisiert" gewesen. Da hätten die Schalker eben noch einmal einen Versuch gestartet, Neuer umzustimmen.

Beide Vereine haben sich dem Vernehmen nach bereits auf die Eckpunkte des Transfers verständigt. Demnach zahlen die Bayern für Neuer, dessen Vertrag auf Schalke im Sommer 2012 ausläuft, 18 Millionen Euro als Fixum. Dazu kommen bis zu sieben Millionen an Erfolgsprämien. Neuer soll einen Vierjahresvertrag erhalten. Der 25 Jahre alte Nationalkeeper hält sich mit Aussagen über seine Zukunft weiter zurück. Er wolle seinen Verein nicht unter Druck setzen, meinte er zuletzt nur lapidar.

Bisher haben die Bayern erst Zweitliga-Torjäger Nils Petersen von Energie Cottbus für die neue Saison verpflichtet. Gerüchte gibt es weiterhin um den Ex-Schalker Rafinha (FC Genua), Nationalspieler Jérome Boateng (Manchester City) und Arturo Vidal (Bayer Leverkusen).

Rummenigge sieht den deutschen Rekordmeister jedoch nicht unter Druck. "Transferfrist ist der 31. August. Es hat in ganz Europa noch nichts stattgefunden, erfahrungsgemäß geht am meisten im Juni und Juli, zum Teil auch im August über den Ladentisch. Da muss man Geduld haben, es geht um viel Geld", sagte der Bayern-Chef. Dennoch wolle man mit der Zusammenstellung des Kaders möglichst am 20. Juni fertig sein, erläuterte Rummenigge weiter.