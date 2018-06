Paris (SID) - Andrea Petkovic hat in den Tagen der French Open in Paris bereits ihren ersten Titel gewonnen: Die Weltranglisten-Zwölfte aus Darmstadt wurde für ihre Vorstellung im Fed-Cup-Spiel gegen die USA (5:0) Mitte April in Stuttgart mit dem "Herz"-Award des Internationalen Tennis-Verbandes ITF ausgezeichnet.

Die 23-jährige Petkovic hatte in dem Play-off-Duell mit dem Rekordsieger beide Einzel gewonnen und die deutsche Mannschaft als Nummer eins zurück in die Weltgruppe der besten acht Teams geführt.