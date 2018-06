Vancouver (SID) - Die Vancouver Canucks haben erstmals seit 17 Jahren das Stanley-Cup-Finale in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erreicht. Nach wie vor ohne ihren an der Schulter verletzten deutschen Nationalspieler Christian Ehrhoff gewann die beste Mannschaft der Vorrunde Spiel fünf gegen die San Jose Sharks mit 3:2 in der Verlängerung und damit auch die Serie best of seven mit 4:1.

Damit hat erstmals seit 2007 wieder ein deutscher Spieler die Chance, den Stanley Cup zu gewinnen. Bisher einziger deutscher Sieger ist der heutige Bundestrainer Uwe Krupp, der 1996 mit Colorado Avalanche triumphierte und 2002 als Ersatzspieler zum erfolgreichen Team der Detroit Red Wings gehörte. 2007 verloren Christoph Schubert und der in Freiburg geborene Deutsch-Kanadier Dany Heatley mit den Ottawa Senators im Finale gegen die Anaheim Ducks. 1998 stand der deutsche Nationaltorhüter Olaf Kölzig mit den Washington Capitals in der Endspielserie gegen den späteren Sieger Detroit Red Wings.

Im entscheidenden fünften Spiel gegen San Jose gehörte Ehrhoff nach seiner am vergangenen Samstag erlittenen Schulterverletzung noch nicht wieder zum Kader der Vancouver Canucks. Der Verteidiger gab allerdings am Dienstag im Hinblick auf die Finals Entwarnung. "Es geht mir gut", sagte der 28-jährige gebürtige Rheinländer nach einem leichten Training: "Das ist eine Geschichte, die man von Tag zu Tag entscheiden muss, aber ich bin sehr optimistisch." Ehrhoff hatte nach einem Zusammenprall mit Sharks-Stürmer Jamie McGinn im dritten Halbfinale bereits in der 15. Minute das Eis verlassen müssen.

Im Finale könnte es zu einem deutschen Duell zwischen Ehrhoff und seine Nationalmannschaftskollegen Dennis Seidenberg kommen, der mit den Boston Bruins vor dem sechsten Halbfinal-Play-off am Mittwoch gegen Tampa Bay Lightning mit 3:2 führt.