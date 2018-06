Köln (SID) - FIFA-Präsident Joseph S. Blatter hat im Zuge der Bestechungsvorwürfe gegen seinen Herausforderer Mohamed Bin Hammam Andeutungen und Vorwürfe des asiatischen Funktionärs zurückgewiesen, die Anklagen gegen den Katarer seien politisch motiviert und von ihm initiiert worden seien.

"Es ist mir keine Freude zu sehen, dass Männer, die seit Jahrzehnten an meiner Seite stehen, ohne nachgewiesenes Fehlverhalten öffentlich hingerichtet werden. Sich jetzt anzumaßen, die derzeitige Tortur meines Kontrahenten würde mich mit einer Art perversen Genugtuung erfüllen oder dass das Ganze von mir in irgendeiner Art und Weise geplant ist, ist lächerlich und komplett verwerflich", schrieb Blatter in seiner Kolumne des Internet-Blogs "Inside World Football" und zeigte sich zudem "schockiert und bestürzt" über die jüngsten Korruptionsvorwürfe beim Fußball-Weltverband.

Die FIFA-Ethikkommission hatte am Mittwoch ein Verfahren gegen Bin Hamman, Exko-Mitglied Jack Warner und zwei Funktionäre des Fußball-Verbandes der Karibik (CFU) eingeleitet. Bin Hammam wird vorgeworfen, dass es im Zuge der anstehenden Präsidentschaftswahl bei einem von Warner organisierten Treffen der CFU am 10. und 11. Mai in Trinidad zu Bestechungsabsprachen gekommen sei. Bin Hammam und Warner sollen verschiedenen Verbänden 40.000 Dollar (28.000 Euro) geboten haben, falls sie bei der Kampfabstimmung am kommenden Mittwoch in Zürich für den Blatter-Herausforderer stimmen.

Bin Hammam, der den Vorwürfen am Donnerstag erneut "jegliche Substanz" absprach und im Aufkommen der Vorwürfe zum jetzigen Zeitpunkt ein linkes Spiel Blatters sieht, forderte unterdessen die Ausdehnung der Untersuchungen auf den Schweizer selbst. Einen Rückzug von seiner Kandidatur kommt für Bin Hamman weiterhin nicht in Frage.

"Da die derzeitigen Anschuldigungen auch Amtsinhaber Joseph S. Blatter erwähnen, hat Mohamed Bin Hammam eine Ausweitung der Untersuchungen auf Herrn Blatter beantragt", hieß es in einem Statement eines Sprechers des 62-Jährigen. Demnach enthielten die Anklagen Aussagen, nach denen Blatter angeblich über Zahlungen an Mitglieder der amerikanischen und karibischen Fußball-Konföderation (CONCACAF) Bescheid wusste, aber nichts unternommen hätte.