Madrid (SID) - Nach der Entlassung von Generaldirektor Jorge Valdano soll laut der spanischen Sporttageszeitung Marca der dreimalige Weltfußballer Zinedine Zidane neuer Sportdirektor beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid werden. Der 38-Jährige spielte von 2001 bis 2006 bei den Königlichen und führte Real im Champions-League-Finale 2002 gegen Bayer Leverkusen zum neunten und vorerst letzten Triumph in der Königsklasse.

Pérez hatte am Mittwochabend die Konsequenzen aus dem monatelangem Machtkampf zwischen Trainer José Mourinho und dem Generaldirektor gezogen und Valdano gefeuert. Pérez begründete die Entscheidung mit der "offensichtlichen Störung" zwischen den Streithähnen und kündigte an, Mourinho mit umfassender Machtfülle auszustatten. "Mit einem so potenten Trainer wie Mourinho mussten wir ein Modell ähnlich dem der englischen Klubs wählen", sagte Pérez. "Wir wollen, dass er (Mourinho, Anm. d. Red.) viele Jahre bei uns bleibt."

Zidane, der mit Frankreich 1998 Welt- und zwei Jahre später auch Europameister wurde, gilt als Vertrauter von Mourinho und ist seit Saisonbeginn auf Wunsch des Portugiesen Teil des Trainerstabs. Zudem arbeitet "Zizou", dessen Sohn in der Jugendabteilung der Madrilenen spielt, seit November 2010 als Berater von Pérez.