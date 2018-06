London (SID) - Teammanager Alex Ferguson vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich vor dem Champions-League-Endspiel am Samstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) letzte Tipps von seinem Trainerkollegen José Mourinho geholt. "Wir hatten ein kurzes Gespräch", verriet der Sir am Vorabend der Begegnung im Wembley-Stadion in London bei der Abschluss-Pressekonferenz: "Er weiß, dass wir vorbereitet sind und was wir in der Lage sind zu leisten." Mourinho hat mit Real Madrid in dieser Saison fünfmal gegen Barca gespielt, aber nur das Finale im spanischen Königspokal gewinnen können (1:0 n.V.).

Ferguson spürt eine gewisse Vorfreude auf das große Finale. "Wenn du nach Wembley kommst, merkst du, dass es ein großes Spiel ist. Das gefällt mir, das macht es leicht für mich, motiviert zu sein." Er stimme der Aussage zu, dass Barca gegen United das beste Endspiel des Jahrzehnts werden könne. "Das ist wirklich das beste Finale, das möglich war. Es kann alles passieren, viele Tore könnten fallen, es könnte viel Aufregung geben und sehr guten Fußball. Es ist alles bereitet für einen großen Abend. Hoffentlich wird es auch einer."

Dass Barcelona als Favorit gilt, spielt laut Ferguson keine große Rolle. "Jede Mannschaft, die ins Finale kommt, kann es auch gewinnen, egal was die Wettquoten sagen. Meine Spieler glauben an sich - und ich glaube an sie. Ich weiß, dass sie diesen Job erledigen können", sagte er. Seine Mannschaft sei "besser vorbereitet" als 2009, als sie das Finale gegen Barcelona in Rom 0:2 verlor. Außerdem sei sein Team reifer und erfahrener als damals.