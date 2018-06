London (SID) - Im absurden Streit zwischen der Lotus-Gruppe in Besitz des malayischen Automobilkonzerns Proton und dem Formel-1-Rennstall Team Lotus um die Nutzung des traditionsreichen Namens Lotus in der Königsklasse gibt es ein erstes Urteil: Der Londoner High Court entschied, dass das Team Lotus weiter unter diesem Namen fahren darf. Die Lotus-Gruppe, die als Hauptsponsor den Rennstall Lotus Renault mit dem deutschen Piloten Nick Heidfeld unterstützt, kündigte allerdings an, in Berufung zu gehen.

Team-Lotus-Besitzer Tony Fernandes war mit einer von Proton geduldeten Lizenz 2010 in die Formel 1 eingestiegen. Wegen des eigenen Engagements bei Renault wollte die Lotus-Gruppe als einziges Team in der Königsklasse unter dem Namen Lotus antreten.