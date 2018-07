Sinsheim (SID) - Miroslav Klose bestritt am Sonntag beim Länderspiel gegen Uruguay in Sinsheim sein 109. Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft. Der Angreifer von Bayern München zog damit in der ewigen Rangliste des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am ehemaligen Nationaltrainer Jürgen Klinsmann vorbei und ist nun alleiniger Zweiter.

Lukas Podolski, der in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, liegt mit 87 Länderspielen jetzt zusammen mit Bastian Schweinsteiger auf Platz 16. Von den aktuellen Nationalspielern folgt auf Rang 22 Arne Friedrich, der gegen Uruguay zum 81. Mal für die DFB-Elf auflief. Unangefochtener Rekordnationalspieler ist Lothar Matthäus mit 150 Länderspielen.