Hamburg (SID) - Wie in diesem Jahr wird Oberstdorf auch 2012 Schauplatz der deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften sein. Die nationalen Titelkämpfe finden am 6. und 7. Januar im Allgäu statt. Anschließend wird die Deutsche Eislauf-Union (DEU) ihre Mannschaft für die Europameisterschaften vom 23. bis 28. Januar 2012 in Sheffield nominieren.