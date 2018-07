Monte Carlo (SID) -

Formel-1-Pilot Sergio Pérez befindet sich nach seinem verheerenden Unfall im Qualifying zum Rennen von Monaco auf dem Weg der Besserung. Der Mexikaner wird allerdings eine weitere Nacht im Hospital Princess Grace von Monaco verbringen müssen. Weitere Untersuchungen am Montag sollen dann Aufschluss über das weitere Vorgehen bringen. Das gab sein Team Sauber am Sonntag bekannt.

Der 21-Jährige war am Samstag mit hohem Tempo ausgangs des Hafentunnels in die Leitplanken geprallt und dann seitlich in eine Streckenbegrenzung geschleudert. Er erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und eine Oberschenkelprellung. Einen Start im Rennen verboten ihm die Ärzte.